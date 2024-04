Tyrese Maxey ha vinto il Most Improved Player 2023-24

Era il favorito, e alla fine Tyrese Maxey si è aggiudicato il Most Improved Player della stagione 2023-24, il primo premio individuale assegnato quest’anno dalla NBA. La point guard dei Philadelphia 76ers ha disputato una stagione stellare, con 25.9 punti e 6.2 assist di media giocando spesso senza Joel Embiid al proprio fianco. Per due volte Maxey ha raggiunto o superato i 50 punti: il 13 novembre contro Indiana (50 punti) e il 2 febbraio contro Utah (51 punti).

La star dei Sixers è anche stata convocata all’All Star Game per la prima volta in carriera. 21° chiamata assoluta nel 2020, Maxey ha migliorato le proprie cifre ogni anno da quando è in NBA, a partire dagli 8.0 punti di media della stagione 2020-21.

Dall’anno scorso, il giocatore ha aumentato le proprie medie di 5.6 punti, 2.7 assist, 0.6 rimbalzi. Tyrese Maxey ha vinto il premio di MIP precedendo gli altri due finalisti, Alperen Sengun e Coby White. La point guard di Philadelphia ha totalizzato 319 punti nelle votazioni, precedendo White con 305. Parecchio staccato invece Sengun, con 95 punti. Qui tutti i dettagli delle votazioni.

Tra i tre finalisti, White era quello che statisticamente aveva migliorato maggiormente le proprie cifre rispetto alla scorsa stagione. La point guard dei Chicago Bulls è passata da 9.7 punti e 2.8 assist di media nel 2022-23 a 19.1 punti e 5.1 assist a partita nella stagione regolare appena conclusa.