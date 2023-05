Chiamatelo Jamal-Time! I numeri spiegano quanto è clutch Murray

Jamal Murray ha disputato un quarto periodo strabiliante per regalare ai suoi Denver Nuggets il 2-0 nella finale di Conferenze contro i Los Angeles Lakers.

Un ultimo quarto da 24 punti (contro i 23 complessivi dei gialloviola) con 6/7 dal campo, 4/5 da tre e 7/8 ai liberi. Per la quarta volta nel corso della sua carriera ha segnato almeno 20 punti nella quarta frazione di una partita di Playoffs. Erano 25 anni che non succedeva, i due che ci sono andati più vicini sono Allen Iverson e Michael Jordan, capaci di questa impresa due volte contro le quattro di Murray.

Nei due quarti periodi giocati finora nella serie, Murray ha totalizzato 31 punti mentre LeBron James e Anthony Davis si fermano a 28 in coppia. La guardia dei Nuggets, inoltre, è l’unico giocatore, insieme a Stephen Curry, ad aver segnato più di 100 punti negli ultimi quarti di questi Playoffs.

4th quarter points in the Western Conference Finals:

31 — Jamal Murray

28 — AD and LeBron combined

