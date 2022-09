Chris Bosh ha giocato al fianco di LeBron James con i Miami Heat per quattro anni. Durante questo periodo, fu un testimone in prima persona della grandezza del King. Tuttavia, l’eredità di LeBron si estende ben oltre il suo periodo di due titoli a South Beach, un fatto di cui Bosh è ben consapevole.

Parlando in un recente episodio del podcast All the Smoke con Stephen Jackson e Matt Barnes, Bosh è intervenuto sul discorso se LeBron sia o non sia il GOAT. Secondo l’Hall of Famer, semplicemente non vede nessuno eguagliare i risultati di James sul campo da basket:

“Abbiamo tutti i nostri sogni su come andranno le cose e su come si svolgerà la tua carriera. Penso che per giudicarlo, dobbiamo aspettare che finisce di giocare. Non ha senso giudicarlo prima. E sarà una nuovo pericoloso benchmark per qualsiasi altro giocatore che vorrà essere il GOAT. Dovrai almeno avere 18 anni di eccellenza”.

“To replace LeBron as the GOAT, someone will have to play 18+ years of prime basketball” – Chris Bosh 👀🔥 pic.twitter.com/boVtzfhlkP — Masked In LA 🎭 (@MaskedInLA) September 15, 2022

Bosh non ha torto qui. Quello che LeBron James sta facendo in questo momento è semplicemente senza precedenti. Non c’è nessuno nella storia della NBA che abbia avuto 18 anni di fila a così alti livelli. E ciò che è maggiormente sorprendente è il fatto che LeBron non abbia ancora finito.

