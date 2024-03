Gesto della scimmia, 2 anni di daspo a un tifoso della Fortitudo Bologna

Durante i playoff dello scorso anno tra Benetto XIV Cento e Fortitudo Bologna ha avuto luogo un episodio veramente increscioso che ha visto coinvolto lo straniero della formazione centese, Derrick Marcks, il quale ha ricevuto offese da un tifoso bolognese con il gesto della scimmia durante tutta la gara. Fortunatamente le autorità compenti hanno individuato e sanzionato la persona in questione con 2 anni di daspo.

Proprio qualche ora fa il Tribunale amministrativo della regione Emilia-Romagna ha confermato il daspo a questo tifoso della Fortitudo Bologna, che aveva fatto appello perché riteneva ingiusta una squalifica così lunga. Ma il suo appello non ha avuto successo e dovrà stare lontano dai palazzetti per i prossimi 2 anni:

“Durante la manifestazione sportiva è stato inequivocabilmente identificato il gesto della scimmia in presenza di giocatori di colore della squadra avversaria, gravemente discriminatorio e idoneo a porre in pericolo la sicurezza pubblica”, ha scritto il Tribunale amministrativo regionale.

Ci sembra assurdo che nel 2024 siamo ancora qui a parlarvi di atti vergognosi come questo ma purtroppo accadono ancora nei nostri palazzetti. Meno rispetto a qualche anno fa ma non possiamo dire che abbiamo posto fine a questi schifosi atti di razzismo contro i giocatori di colore. Speriamo chiaramente di non dover scrivere più un articolo del genere perché non ne possiamo più.

Leggi anche: VIDEO: Draymond Green COLPISCE in faccia Donte DiVincenzo