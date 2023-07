Chris Paul: “Parto dalla panchina? Ne siete sicuri?”

Chris Paul ha rappresentato uno dei colpi di mercato più sorprendenti delle scorse settimane.

Il suo passaggio ai Golden State Warriors è stato per certi versi inaspettato. E potrebbe aprire una parentesi inedita nella sua carriera, quella da giocatore della second unit. Finora, infatti, CP3 ha sempre giocato in quintetto base in NBA.

Newest Warrior alert Please welcome @CP3 🔥 pic.twitter.com/DpL7AwiGCI — Golden State Warriors (@warriors) July 10, 2023

Adesso, con Stephen Curry in squadra, il suo ingresso dalla panca appare pressoché scontato. Ma il diretto interessato non è d’accordo e ha risposto piccato al giornalista che gli ha fatto notare la cosa, nella sua conferenza stampa di presentazione a Las Vegas, nel corso della Summer League.

Ma sei tu l’allenatore? La verità è che questa cosa non è stata ancora stabilita. Ho parlato con il coach ma non del ruolo che avrò nelle rotazioni. Affronteremo la questione all’inizio del training camp.

CP3 🔒 SC30 pic.twitter.com/Oeyj3xQd8N — Golden State Warriors (@warriors) July 10, 2023

Con tutta probabilità Paul dovrà guidare la second unit come faceva Jordan Poole ma a quanto pare non ne ha parlato con il coaching staff. Ma quelle di CP3 possono essere interpretate come parole che preannunciano una convivenza difficile con le star di Golden State?