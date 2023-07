Italbasket, chi saranno i centri al Mondiale 2023?

Tra più o meno un mese e mezzo inizierà l’attesissimo Mondiale FIBA 2023 e l’Italbasket sarà presente fortunatamente per la seconda edizione di fila dopo il 2019 in Cina, per questo vediamo chi potrebbero essere i centri azzurri.

Il titolare sarà sicuramente Nicolò Melli, che centro non è ma è l’unico di livello europeo e mondiale che può giocare in questa posizione, come ha dimostrato l’estate scorsa a EuroBasket contro la Serbia e contro Nikola Jokic. Il vicecapitano azzurro ha iniziato a ricoprire questo ruolo con continuità anche all’Olimpia Milano.

Dietro di lui negli ultimi anni ha sempre giocato Paul Biligha e probabilmente sarà così anche quest’estate, anche perché le alterative non sono chissà quante. Amedeo Tessitori potrebbe essere un’ipotesi, che è stato Azzurro anche l’estate scorsa, come lo potrebbe essere anche Guglielmo Caruso.

Un nome invece che potrebbe essere molto concreto è quello di Luca Severini, reduce da diverse stagioni di buon livello a Tortona e spesso chiamato da Gianmarco Pozzecco in Nazionale durante le ultime estati. L’ex Treviso potrebbe essere il dodicesimo e all’occorrenza potrebbe giocare anche da ala forte.

Per questo possiamo dire con certezza che i centri dell’Italbasket al Mondiale saranno Nicolò Melli e Paul Biligha, con Achille Polonara che spesso giocherà da 5 e Luca Severini come dodicesimo.

