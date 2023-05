Chus Mateo si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Sembra che si lavori solo se si vince…”

L’allenatore del Real Madrid, Chus Mateo, ha ripensato alla lunga stagione 2022-2023 e agli alti e bassi che la sua squadra ha dovuto affrontare prima della partita di EuroLeague contro l’Olympiacos Pireo e della vittoria della ‘Undecima‘.

“Durante la stagione ci sono stati molti alti e bassi, ma il finale è stato molto felice con questo trofeo. Posso dire che sono molto orgoglioso dello spirito di questi ragazzi, perché sono rimasti uniti anche quando le cose andavano male. Hanno sempre creduto di poter vincere. Non si sono mai arresi e quando è successo qualcosa di brutto alla squadra, infortuni o sconfitte, la squadra si è unita sempre di più. E quando le cose sono andate peggio, abbiamo lottato ancora di più”.

Il Real ha battuto l’Olympiacos grazie a un tiro dalla media distanza della superstar Sergio Llull a tre secondi dalla fine: “Alla fine siamo riusciti a battere una macchina da guerra come l’Olympiacos con un ultimo tiro di Sergio Llull. Gli unici punti che Sergio Llull ha fatto sono stati per vincere e per me è stato come un sogno”.

“Sono orgoglioso del mio staff che lotta dall’inizio della stagione giorno dopo giorno”, ha aggiunto Chus Mateo. “Solo se si vince sembra che si stia lavorando”.

Leggi anche: Il Partizan Belgrado si complimenta col Real Madrid: “Siete stati d’esempio!”

Fonte: Eurohoops