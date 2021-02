Ci sono i nomi di altri due partecipanti allo Slam Dunk Contest, e non sono proprio quelli che si sognavano

Si va verso uno Slam Dunk Contest senza nomi altisonanti: la gara che si disputerà all’intervallo dell’All Star Game del 7 marzo vedrà infatti protagonisti, oltre al rookie dei Knicks Obi Toppin annunciato nei giorni scorsi, anche Anfernee Simons e Cassius Stanley.

Insomma, con un partecipante ancora da conoscere i primi 3 nomi non sono esattamente scoppiettanti. Simons è un buon role player dei Portland Trail Blazers che quest’anno, il suo terzo in NBA, sta segnando 8.5 punti di media. Stanley è invece un altro rookie, degli Indiana Pacers, che ha fin qui giocato appena 8 partite con 1.1 punti a partita.

Two young players expected to join New York's Obi Toppin in the All-Star Slam Dunk competition on March 7: Portland's Anfernee Simons and Indiana's Cassius Stanley, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2021