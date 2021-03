Victor Oladipo ha rifiutato una proposta di rinnovo da parte degli Houston Rockets

Continua a rimanere un incognita il futuro di Victor Oladipo, arrivato a gennaio agli Houston Rockets nell’ambito dello scambio che ha portato Harden ai Nets: il giocatore sembrava dubbioso fin da subito riguardo una sua permanenza in Texas a lungo termine, anche visto il contratto in scadenza la prossima estate. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, Oladipo avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo biennale da parte dei Rockets per una cifra complessiva di 45.2 milioni di dollari, il massimo a loro disposizione.

Oladipo, che sta segnando 19.6 punti di media in questa stagione, vorrebbe un contratto più lungo rispetto ai soli 2 anni offerti da Houston: secondo Woj comunque non è escluso che alla fine il giocatore venga ceduto prima della trade deadline del 25 marzo.

Rockets and Oladipo have plenty of options between now and March 25 trade deadline and summer free agency. More details in story. https://t.co/gmrjbJZmnV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2021