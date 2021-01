Clamorosa partita di Nedovic, il Panathinaikos supera l’ASVEL

PANATHINAIKOS ATENE 88-71 ASVEL LYON-VILLEURBANNE

(25-21, 20-21, 25-18, 18-11)

Il Panathinaikos batte i francesi dell’ASVEL grazie a una fantastica prova offensiva di Nedovic che segna 33 punti in tre quarti. A inizio partita sono i francesi che provano a prendere le redini della gara ma il serbo ex Olimpia Milano comincia a mettersi al lavoro e guida un parziale di 18-2 a metà quarto che porta il Panathinaikos avanti. Nel secondo quarto nonostante Nedovic continui a macinare punti, ben supportato da Papagiannis, l’ASVEL resta a contatto con Fall e Norris Cole andando al riposo lungo sotto solo di 3 punti. Nedovic è on fire anche al rientro in campo e segna 13 dei primi 15 punti del Pana lanciando la prima vera fuga dei suoi che vanno anche oltre i 10 punti di vantaggio per la prima volta. Nel quarto quarto non basta Lighty che prova a riavvicinare i suoi, il Pana scappa fino al +19 (massimo vantaggio) e nel finale controlla agilmente portando a casa la vittoria

Panathinaikos: Nedovic 33, Papagiannis 18, Mitoglou 11.

ASVEL: Cole 15, Lighty 13, Fall 10.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!