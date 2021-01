È fatta! Houston cede James Harden ai Brooklyn Nets

I contatti si erano intensificati negli ultimi giorni e i rumors erano ripresi intensissimi in queste ore, alla fine un accordo è stato trovato tra gli Houston Rockets e i Brooklyn Nets per la cessione di James Harden, che ieri notte aveva esternato per la prima volta pubblicamente il proprio malcontento.

I Nets ottengono Harden e mettono sul piatto 3 future scelte del primo turno, 4 pick swap, Caris LeVert, Taurean Prince, Radions Kurucs e Jarrett Allen, con lo scambio che comprende anche i Cleveland Cavaliers i quali inseriscono invece Dante Exum e una scelta del primo turno 2022 dei Bucks.

Lo scambio sarà così organizzato:

Reporting w/ @RamonaShelburne: Brooklyn’s acquiring James Harden in a three-way deal with Cleveland. Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, four 1st round picks – including Cavs’ 2022 first via Bucks — and 4 Nets pick swaps to Rockets. Jarrett Allen, Taurean Prince to Cavs. https://t.co/qM0ZDH4dH3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021