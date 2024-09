Varese rullata da Trento, coach Mandole duro: “Così non puoi stare in Serie A”

Dopo la sconfitta nella prima amichevole contro l’Olimpia Milano, ieri sera l’Openjobmetis Varese ne ha subita una ben più pesante contro Trento. Il passivo lascia di stucco: 87-110, una differenza abissale tra i biancorossi e la squadra di coach Paolo Galbiati, guidata da 15 punti del giovanissimo Niang, 14 di capitan Forray e 13 di Ellis. Dall’altra parte il miglior marcatore di Varese è stato Justin Gray, ma a preoccupare è più che altro la difesa: 110 punti subiti in Serie A si vedono rarissimamente.

E lo ha notato anche coach Herman Mandole, promosso dopo una stagione al fianco di Bialaszewski. L’allenatore argentino dopo l’amichevole ha commentato duramente l’atteggiamento dei suoi: “La partita è andata bene in attacco nel primo tempo ma non abbiamo difeso: nel secondo tempo, quando l’attacco è calato, la difesa non ha aiutato la squadra. Come ho già detto, senza difesa non possiamo andare da nessuna parte: ora non so cosa sia successo, riguarderò la partita, ma se prendi 110 punti non puoi stare nella Serie A italiana. Abbiamo difeso male, malissimo e non mi interessa chi c’era in campo: sono arrabbiato e non mi piacciono le scuse. Dobbiamo difendere meglio di squadra, se non lo facciamo non possiamo giocare”.

Nella scorsa stagione Varese si è salvata solo alla fine del campionato, arrivando 14° con 12 vittorie su 30 incontri. Dal mercato estivo è arrivata soprattutto la conferma di Nico Mannion, ma anche Gray, Hands, Fall, Harris, Alviti e Akobundu-Ehiogu.