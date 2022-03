Clamoroso, Arturas Gudaitis verso un ritorno in Serie A

Dopo Daniel Hackett e Toko Shengelia, un altro ormai ex giocatore delle big russe potrebbe approdare, o in questo caso tornare, in Serie A. Secondo Napoli24, la Ge.Vi Napoli sarebbe in trattativa con Arturas Gudaitis, che nelle ultime due stagioni, dopo aver lasciato Milano, ha disputato l’Eurolega con lo Zenit San Pietroburgo. La notizia è stata confermata anche da Sportando.

Gudaitis ha giocato in Italia, all’Olimpia, dal 2017 al 2020 e nonostante qualche infortunio pesante ha mantenuto 10.0 punti e 5.9 rimbalzi di media in Eurolega. Nella stagione in corso allo Zenit ha invece registrato 6.7 punti e 4.6 rimbalzi di media in coppa. Napoli proprio in giornata ha annunciato la risoluzione contrattuale con l’americano Reggie Lynch ed è quindi alla ricerca di un sostituto.