Questa notte Shams Charania di The Athletic ha scioccato il mondo dell’NBA riportando la notizia che i New York Knicks sono riusciti a mettere a segno un’operazione clamorosa che prevede l’invio di Julius Randle, Donte DiVincenzo e una scelta protetta al primo turno dei Detroit Pistons ai Minnesota Timberwolves per Karl-Anthony Towns.

Knicks are sending salary — including DaQuan Jeffries — and draft compensation to Charlotte in three-team Karl-Anthony Towns/Julius Randle deal, sources tell me and @JonKrawczynski. https://t.co/dP4x8dTvr9 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2024

Con il training camp che inizierà tra meno di una settimana, si tratta di un cambiamento sismico per due squadre che si contendono seriamente il Larry O’Brien Trophy. La profondità nel ruolo di centro dei Knicks è diventata ancora più discutibile con l’infortunio di Mitchell Robinson, ma questo scambio con i Timberwolves aiuta a risolvere la situazione del centro, con Towns che ora dovrebbe essere il titolare della squadra in questa posizione.

Le voci di una possibile cessione di Karl-Anthony Towns ai New York Knicks si sono rincorse per circa un anno e mezzo; da quando i Timberwolves hanno acquisito Rudy Gobert, sembrava che Towns sarebbe diventato l’uomo in meno, soprattutto considerando la crisi finanziaria che Minnesota sta affrontando nell’immediato futuro. Ma il mondo dell’NBA ancora non riesce a credere che uno scambio di questa portata sia avvenuto in un venerdì sera casuale.

