Magic Johnson: “Bronny James dovrebbe dire a suo padre di farlo giocare in G-League”

Magic Johnson ha espresso la sua opinione sulla preparazione di Bronny James per l’NBA, suggerendo che il giovane talento dovrebbe trascorrere una stagione nella G League prima di unirsi ai Los Angeles Lakers.

Durante un’apparizione al “Jimmy Kimmel Live”, la leggenda giallo-viola ha spiegato che, nonostante l’entusiasmo di molti fans di vedere LeBron James e suo figlio giocare insieme nella stagione 2024-25, Bronny trarrebbe beneficio da un ulteriore periodo di sviluppo. “Se fossi Bronny, direi a mio padre: ‘Lasciami giocare un’intera stagione nella G-League per potermi sviluppare'” ha dichiarato Magic.

L’ex campione ha sottolineato l’importanza del giocare minuti con costanza, qualcosa che Bronny potrebbe non ottenere stando in panchina con i Lakers: “Ha bisogno di giocare. Non ha bisogno di stare seduto in panchina senza giocare”, ha aggiunto Johnson.

Tuttavia, Johnson ha rapidamente chiarito che il suo consiglio non è una critica al talento di Bronny, ma piuttosto un suggerimento per garantire il suo successo a lungo termine: “Non è una critica nei suoi confronti, semplicemente non è ancora pronto. Deve sviluppare ulteriormente le sue skills. Ha grande talento, ma per giocare 15-20 minuti a partita in NBA deve migliorare ancora di più”. Il consiglio di Magic riflette il desiderio di vedere Bronny crescere come giocatore e prepararsi a sostenere il ritmo e le richieste dell’NBA.