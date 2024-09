Ricordate Dmitry Gerasimenko? Ora dove vive e cosa fa nella vita?

Dmitry Gerasimenko ce lo ricordiamo purtroppo molto bene perché ha rischiato di far fallire una delle società più storiche del nostro basket, ovvero la Pallacanestro Cantù, che nel frattempo è retrocessa e da un po’ di anni sta cercando di tornare in Serie A ma sappiamo quant’è difficile il campionato di Serie A2.

Secondo un articolo di un mesetto fa, oggi vive in Slovenia, quindi poco distante da Lugano, che per diversi anni è stata casa sua, motivo per cui ha deciso di acquistare la Pallacanestro Cantù a suo tempo dopo aver gestito per anni il BC Krasny Oktyabr Volgograd, società di basket che è fallita, com’è fallita anche la sua acciaieria in Russia.

Non ha mollato il mondo delle acciaierie perché a quanto pare se n’è comprata un’altra ma nemmeno questa sta andando benissimo. Il proprietario della fonderia russa Poldi, Dmitrij Gerasimenko, ha preso in prestito più di un quarto di miliardo di corone dall’impresa morente Kladno nel marzo di quest’anno attraverso la sua società madre. Secondo i risultati del sito HlídacíPes.org, solo circa 25 persone garantiscono il funzionamento dell’azienda e non c’è nulla in vista che possa promettere prosperità futura.

L’assetto proprietario attualmente è il seguente: la società madre di Poldi Acciaio è Poldi Acciaierie dal 2022. Questa, a sua volta, è di proprietà della società polacca Virido, il cui unico azionista è la società cipriota Segoa Ventures Limited. Il vero proprietario di Virido e Segoa Ventures Limited è Dmitry Gerasimenko.

Insomma, almeno sappiamo cosa sta facendo Dmitry Germasimenko e che vive a Lubiana, come tra l’altro ha anche scritto sul suo profilo LinkedIn. Non proprio il massimo per uno che è ricercato dall’Interpol.

Ah, e sempre secondo LinkedIn è ancora Co-CEO della Pallacanestro Cantù SpA. Ma su questo possiamo dire con certezza che non è più così.

Leggi anche: BU Serie A Power Ranking 2024-2025: 3a fascia, dal 9° al 12° posto