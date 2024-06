La notizia di Giuseppe Sciascia su Superbasket ha del clamoroso: i Trapani Shark pare abbiano scelto Jasmin Repesa come loro prossimo allenatore.

Negli ultimi giorno il tecnico croato era stato accostato alla panchina della Fortitudo Bologna, lui che è stato un simbolo della formazione biancoblu e con la quale ha anche vinto lo storico Scudetto del 2005.

A quanto pare Jasmin Repesa tornerà sì in panchina ma lo farà su quella dei Trapani Shark di Valerio Antonini. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interessamento a Luca Banchi, poi smentito, ma ora sembra tutto fatto per l’ex Olimpia Milano e Victoria Libertas Pesaro.

Stiamo a vedere se nella giornata di oggi arriverà il comunicato ufficiale dei siciliani ma ci sentiamo di dire che accadrà a breve, visto la fonte autorevole da cui è arrivata la notizia.

Vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa in più in merito. In caso di arrivo ufficiale di Repesa, Andrea Diana tornerebbe sul mercato e potrebbe accasarsi ovunque, magari proprio alla Fortitudo Bologna, formazione interessata allo stesso tecnico creato.

