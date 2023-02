Clamoroso, Kyrie Irving chiede la trade: via entro giovedì o in free agency

La stagione dei Brooklyn Nets, nonostante l’infortunio di Kevin Durant (comunque sulla via del rientro), stava finora procedendo bene. I bianconeri, dopo un avvio shock, sono quarti ad Est con un record di 31-20, a poche gare dal terzo e dal secondo posto. Ma Kyrie Irving, che era stato già vicino all’addio la scorsa estate, ha ancora una volta decidere di stravolgere tutto. Come riportato da Adrian Wojnarowski, dopo che le trattative per il rinnovo non hanno portato da nessuna parte, nelle scorse ore Irving ha chiesto ai Nets di essere scambiato entro la trade deadline di giovedì.

There were some talks on a new deal for Irving, but no deal was reached and a trade request was delivered to the organization today, sources tell ESPN. Irving can leave the franchise this summer as a free agent. https://t.co/vnNWbUW56S — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023

Se non ci sarà una cessione, Irving lascerà comunque Brooklyn in estate da free agent e i Nets lo perderanno a zero. Questa richiesta mette in sera difficoltà la franchigia, che sognava di andare fino in fondo nei Playoff e ora invece si ritrova con un futuro mai così incerto. A questo si aggiunge anche che di pretendenti credibili non ce ne siano poi così tante. I Lakers? Di loro si era parlato in estate, ma non hanno un pacchetto così goloso da offrire. Brooklyn si accontenterà di liberare spazio salariale e acquisire le uniche due scelte rimaste ai giallo-viola? E le altre squadre perché dovrebbero volere subito Kyrie Irving col rischio poi di perderlo a zero in estate?

Insomma, per Sean Marks i grattacapi per la prossima settimana saranno numerosi.