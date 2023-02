Kyrie Irving ha fatto una lista delle sue destinazioni preferite

Kyrie Irving è IL nome delle ultime ore in NBA, vista la sua richiesta di trade ai Brooklyn Nets che avranno tempo solo fino a giovedì per cederlo. La point guard ha anche condiviso con i Nets una lista di destinazioni preferite, che per ora non è stata divulgata. Si sa solo che in essa ci sono i Los Angeles Lakers, ma non è una novità: Irving era stato accostato ai giallo-viola anche la scorsa estate, quando i dialoghi per il rinnovo con Brooklyn si erano interrotti.

ESPN Sources: Brooklyn’s Kyrie Irving has not shared a list of preferred teams, but he has maintained an interest in the Lakers. LA is expected to be among the teams that’ll explore a possible trade with the Nets. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023

I Lakers sono la destinazione preferita di Irving, ma dal canto loro non hanno granché da offrire se non un paio di scelte al Draft e Russell Westbrook (anche lui in scadenza in estate). Secondo Brian Windhorst, LA non sarebbe sicura di voler prendere Irving via trade per poi offrirgli un rinnovo da oltre 200 milioni complessivi. D’altronde Kyrie è reduce da due esperienze a dir poco tumultuose, oltre che negative, prima a Boston e ora a Brooklyn.

Secondo Marc Stein, oltre ai Lakers ci sarebbero anche i Dallas Mavericks tra le squadre particolarmente vigili sulla questione. I texani vorrebbero affiancare a Luka Doncic una superstar degna di questo nome. Stando a Shams Charania, ci sarebbero anche i Phoenix Suns.

