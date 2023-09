Itelyum Main Sponsor di Varese in Europa e naming del palazzetto

Sarà una stagione diversa dalle ultime per la Pallacanestro Varese, per molti motivi. I biancorossi tornano in Europa dopo quattro anni e questo aspetto potrebbe essere stato la chiave per attirare un nuovo sponsor: Itelyum, infatti, azienda leader internazionale nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali, è stato ufficializzato questa sera prima della amichevole contro Sam Massagno come nuovo partner dei varesini per i prossimi 3 anni.

La partenership con l’azienda di Lodi influenza pesantemente lo scenario della Pallacanestro Varese tanto che a partire dai preliminari di Basketball Champions League ad Antalya del 27 settembre – eventualmente ed esclusivamente per il proseguo della campagna europea – la squadra acquisirà il nome di Itelyum Varese (in LBA manterrà Openjobmetis). In più il naming del palazzetto dello sport, il Lino Oldrini, sarà Itelyum Arena.

“Supportiamo un progetto sportivo che condivide gli stessi valori di Itelyum: gioco di squadra, senso di responsabilità, inclusione, innovazione caratterizzano infatti il nostro modo di fare impresa per un’economia circolare e rigenerativa” dichiara l’Amministratore Delegato dell’azienda Marco Codognola.

Un obiettivo comune sotto una duplice sfumatura: riportare Varese in alto a livello internazionale trasformando il palazzetto – come afferma l’AD di Pallacanestro Varese Luis Scola – in un “luogo che tenderà sempre di più a crescere, qualitativamente e competitivamente, attraverso l’innovazione con l’obiettivo di tornare ad essere un luogo di intrattenimento internazionale”