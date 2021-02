Clamoroso sgambetto di Bergamo a Orzinuovi

Coach Fabio Corbani e i suoi collaboratori lo avevano detto a chiare lettere: attenzione alla Withu Bergamo Basket. E la loro affermazione riposava su una cognizione di causa vista la loro sofferta vittoria all’andata al “PalaAgnelli”. E i gialloneri di coach Marco Calvani, infatti, sono riusciti a intascare due punti d’oro sul parquet del “PalaBertocchi” imponendosi per 86-79 Sotto per i primi due quarti, Rodney Purvis, protagonista assoluto della gara con i suoi 25 punti a referto, e compagni hanno risalito la china nel terzo fino ad assestare i fendenti finali nell’ultimo. Per Bergamo si tratta della seconda vittoria di fila dopo quella con Udine e della terza stagionale, anche questa in trasferta mentre al “PalaAgnelli” non ne ha ancora intascata una. L’Agribertocchi è invece al secondo scivolone interno di fila dopo quello con la Bertram Tortona ma resta saldamente in alta quota.

PRIMO QUARTO – Bergamo comincia a ruggire con Pullazi, Orzinuovi, priva di un Hollis in non perfette condizioni, replica con Negri. A metà frazione il punteggio scorre sui binari dell’equilibrio con dieci punti per parte. Spanghero sforna un 5-0 portando in quota i padroni di casa, Bergamo reagisce con Purvis ma Miles e Tilliander hanno le mani calde e portano gli orceani a concludere avanti il primo quarto con il punteggio di 28-20.

SECONDO QUARTO – Rupil con una tripla e Zilli allargano il fossato sul 35-24, Bergamo però non se la dà per inteso e pareggia i conti con Purvis a quota 42, Da Campo fà mettere ai Calvani boys la freccia di sorpasso ma Orzinuovi rialza la voce grazie al suo cecchino più ispirato Miles e all’intervallo lungo arriva avanti di soli due punti: 50-48. La gara è più che mai aperta a ogni soluzione.

TERZO QUARTO – Bergamo entra con la marcia veloce innestata e sfodera un ubriacante 13-2 che frastorna Orzinuovi, capitan Zugno e l’ispiratissimo Purvis proiettano gli orobici addirittura in doppia cifra di vantaggio sul 69-59. Orzinuovi riesce a rosicchiare qualche punto ma è Bergamo ad avere le redini del risultato in mano a dieci minuti dal temine per 71.66.

ULTIMO QUARTO – Bergamo prende ancora la strada del cecchinaggio facile con la premiata ditta Purvis Masciadri, Orzinuovi risale ancora un po’ ma vede il suo canestro ancora profanato da un Purvis in serata di gala. Una tripla di Masciadri certifica definitivamente l’impresa giallonera in terra orceana con il punteggio finale di 86-79.

MIGLIORI IN CAMPO

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: ANTHONY MILES: Il carico pesante ce lo mette ancora una volta ma trova il muro di una Bergamo ispiratissima che vanifica il suo gran lavoro e il suo prezioso capitale.

WITHU BERGAMO BASKET: RODNEY PURVIS: il talento lo ha baciato chiedendogli una sola cosa: valorizzami più che puoi, i canestri realizzati dicono che la guardia nativa di Plymouth classe 1994 ha raccolto l’appello a dovere. E ha intenzione di raccoglierlo vita cestistica durante.

NUMERI

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Tiri liberi 20 su 32, rimbalzi 37 (Zilli 12), assist 20 (Miles 7).

WITHU BERGAMO BASKET: Tiri liberi 12 su 19, rimbalzi 42 (Zugno 8), assist 11 (Zugno 3).

TABELLINO

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Miles 22, Spanghero 13, Zilli 13, Rupil 9, Tilliander 8, Negri 7, Galmarini 4, Mastellari 2, Fokou 1. N.e: Hollis, Guerra , Wickramanayage. Coach: Fabio Corbani.

WITHU BERGAMO BASKET: Purvis 25, Zugno 17, Pullazi 16, Easley 8, Da Campo 8, Masciadri 6, Vecerina 4, Seck 2, Parravicini, Bedini. Coach:Marco Calvani.

ARBITRI

Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO) e Luca Bartolini di Fano (PU).