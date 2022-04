Clamoroso: Varese esonera coach Johan Roijakkers

E’ notizia di qualche minuto fa, che la società ha comunicato tramite i propri canali. Coach Johan Roijakkers non è più l’allenatore della Pallacanestro Varese: una decisione improvvisa che non nasce dagli ultimi due risultati della squadra, quanto da una serie di atteggiamenti poco graditi dalla dirigenza biancorossa. Il coach olandese era il caposaldo della ricostruzione varesina, in un programma basato sulla continuità nel tempo. Ma ora cambia tutto e il programma è da rimodulare: squadra consegnata all’assistente allenatore Alberto Seravalli.

