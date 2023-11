Clippers ancora sconfitti, Harden ammette: “Non sono in forma”

Sesta sconfitta consecutiva per i Los Angeles Clippers, la quinta con James Harden sul parquet.

I losangelini stavolta hanno combattuto fino alla fine, cedendo solamente in volata (111-108) ai Denver Nuggets, campioni NBA in casa. Prestazione tutto sommato rassicurante per coach Tyronn Lue ma appuntamento con la vittoria nuovamente rimandato.

Malino Kawhi Leonard (15 punti con 5/14 dal campo), bene Paul George (35 e 7 rimbalzi). Iniziano a vedersi degli sprazzi di James Harden che ha chiuso con 21 punti e 4 assist (7/15 al tiro). L’ex Sixers però non sembra ancora al meglio, come confermato da lui stesso.

Non ho fatto il training camp o la pre-season con questa squadra, non sono ancora in condizione di giocare una partita. La forma fisica è fondamentale e questo match ha rappresentato un altro step nella direzione di ritrovare quella migliore. Ho giocato in maniera più convinta e aggressiva, sono riuscito a fare delle giocate giuste per me e per tutti gli altri.