EA7 Milano, Langston Galloway l’ultima idea per la regia?

L’Olimpia Milano ieri è incappata nella nona sconfitta dall’inizio della stagione (3 in campionato, 6 in EuroLega, 1 in Supercoppa) ed è sempre più allarme per la cabina di regia orfana di un vero playmaker. Kevin Pangos è ufficialmente ancora sotto contratto, ma Ettore Messina lo ha messo alla porta con le sue dichiarazioni a mezzo stampa e non convocandolo per gli ultimi impegni. Il mercato di EuroLega rimarrà fermo fino al giro di boa, alla fine del girone d’andata, e alcune occasioni come Kendrick Nunn o Carlik Jones sono sfumate, come ammesso dallo stesso Messina. Secondo Sportando, i biancorossi potrebbero sondare il mercato italiano alla ricerca di una nuova point guard. Il nome sarebbe quello di Langston Galloway, colpaccio di Reggio Emilia in estate che si sta confermando uno dei migliori esterni in LBA.

Galloway, 31 anni, dopo una vita da gregario in NBA ha segnato 16.7 punti di media nelle 7 partite finora disputate in Italia. Se si dovesse trovare un neo a questa operazione, oltre ovviamente ad un cospicuo buyout che sarebbe da pagare a Reggio Emilia, è il fatto che l’americano non è propriamente un playmaker come lo intendiamo in Europa. È più una shooting guard, visti anche i soli 1.3 assist di media fatti registrare in questa stagione.

Foto: LBA