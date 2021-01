Coach Dalmonte dopo la vittoria contro Cantù: “È stata la partita dell’atteggiamento, dello stare insieme, le statistiche sono secondarie”

Dalmonte è brevemente intervenuto in sala stampa, dopo aver conquistato il quarto successo in cinque partite di campionato sulla panchina della Fortitudo Bologna. Ecco le sue parole:

“Questa partita non va valutata con le statistiche, oggi sono secondarie. Dovevamo mettere tutto ciò che avevamo sul tavolo, dal primo all’ultimo. Abbiamo giocato ogni possesso senza rimpianti, facendo errori anche evitabili ma mantenendo sempre il nostro controllo. Eravamo tutti collegati, tutti si sentivano in partita, in difesa abbiamo seguito il piano partita senza farci condizionare e nel secondo tempo si è visto. È la partita dell’atteggiamento, dello stare insieme, non certo delle statistiche.“

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.