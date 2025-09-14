Coda polemica per Eurobasket, Spanoulis attacca Sengun: “Solo un bambino”

Gli Europei di basket hanno mostrato un livello di gioco altissimo ma anche tante polemiche. Anche nelle ultime gare dalla sala stampa sono arrivate parole al vetriolo.

Stavolta lo scontro a distanza è stato fra la Grecia, fresca vincitrice della medaglia di bronzo e la Turchia, che aveva battuto gli ellenici in semifinale per poi essere piegata dalla Germania nell’ultimo atto.

A scatenare il tutto sono state le parole di Alperen Sengun, stella della nazionale turca, che ha parlato della brutta prova di Giannis Antetokounmpo, dicendo che la sua squadra lo ha limitato riempiendo l’area perché il greco dei Bucks non è un grande passatore.

Parole che non sono piaciute agli ellenici. La star di Milwaukee ha risposto in prima persona.

Non mi piace molto parlare, lascio che sia il campo a farlo. Sto per iniziare la mia tredicesima stagione in NBA. Ho vinto tutto. Tutto. Questa era l’unica cosa che mi mancava: una medaglia con la nazionale. E adesso l’ho vinta. Ho una famiglia incredibile, persone che mi supportano ogni giorno. Ho costruito rapporti importanti e ci tengo a comportarmi sempre con rispetto. Non sono il tipo che risponde agli allenatori, ai giocatori o a chi parla male di me. Non conta davvero, perché alla fine non ti ricorderai cosa hanno detto, ma come ho risposto io. E io tengo tutto dentro. Vuoi sapere se sono un buon passatore? Vai a vedere i miei video su YouTube e poi ne riparliamo.

Ancora più diretto il coach della Grecia, Vasilis Spanoulis, che ha dato del “ragazzino” a Sengun.

Sengun è un ragazzino troppo piccolo per parlare di Giannis. Poi, dobbiamo chiarire una cosa: sentiamo tante idee, diciamo, “creative”, da gente che non capisce nulla di basket, tipo che la Turchia avrebbe “bloccato” Giannis. È una stronzata. Non è stata una buona giornata per noi. Hanno fatto una buona difesa su Giannis, ma lui ha sbagliato quattro appoggi da solo. Ha trovato i suoi compagni più di sei volte, ma non abbiamo segnato. Quindi non voglio sentire queste cavolate. Sono tutte stronzate.

