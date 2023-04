Colbey Ross realizza una storica tripla-doppia e regala la salvezza a Varese

Da oggi, salvo l’aggiunta di altri punti di penalizzazione, la Pallacanestro Varese è salva. I biancorossi hanno vinto la partita contro Scafati per 95-81: sarebbe la 17° vittoria stagionale, ma per via della penalizzazione i punti in classifica sono solo 23. Il successo di oggi porta un nome e un cognome: Colbey Ross, uno dei candidati al premio di MVP di LBA. Il playmaker americano ha chiuso il match con una storica tripla-doppia, solo il sesto giocatore della storia a riuscirci in Serie A.

Ross ha realizzato la bellezza di 33 punti, aggiungendo 13 assist e 10 rimbalzi. È la prima tripla-doppia della stagione, l’anno scorso ci era riuscito Andrea Cinciarini. Nella storia del campionato, oltre a Ross e Cinciarini, hanno realizzato una tripla-doppia solo Toni Kukoc (due volte), Darren Daye, Oleksandr Volkov e Tyrone Grant. Quest’ultimo nel farlo aveva segnato 29 punti, ma nessuno finora aveva realizzato un trentello condito da tripla-doppia.

Foto: LBA