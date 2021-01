Cole esplode nell’ultimo quarto, ASVEL corsara sul campo della Stella Rossa

Stella Rossa Belgrado – ASVEL Villeurbanne 78-81

(23-25; 15-20; 18-12; 22-24)

I ritmi della gara sono subito intensi, con i padroni di casa che trovano buone indicazioni dalle collaborazioni con Nnoko dentro l’area, mentre gli uomini di Parker entrano in fiducia al tiro (anche con tiri difficili) per rispondere e dopo 5′ siamo sul 14 pari; coach Radonjic prova a smuovere le acque inserendo Kuzmic, che scrive i primi 5 punti di distacco, ma l’ASVEL pareggia molto bene l’intensità degli avversari (con un Diot molto caldo dall’arco) e alla prima sirena si porta avanti sul 23-25. La seconda frazione vede la formazione ospite uscire lentamente alla distanza con le zampate di Strazel e la presenza interna importante di Bako (29-35); nonostante il timeout e la scelta del doppio centro in campo, l’ASVEL continua a volare e infila altri 5 punti per il primo vantaggio in doppia cifra della partita. La compagine serba non trova contromisure efficaci al buon momento degli ospiti, poi il ritorno di Walden limita i danni sul 38-45 che manda tutti negli spogliatoi.

Il gioco riprende con la Stella Rossa che continua ad assaltare il vantaggio degli ospiti, i quali rispondono bene con le giocate dei singoli; stavolta i ritmi calano, con attacchi molto più tirati, ma nel finale di frazione i serbi alzano l’intensità e lo sforzo su ambo le metà campo e riacciuffano gli avversari sul 56-57 che precede l’ultima frazione. Gli ultimi 10′ si aprono con quello che sembra un “uno contro tutti”, con Cole che prende interamente nelle sue mani l’attacco dell’ASVEL; la Stella Rossa distribuisce bene le responsabilità del gioco e a 5′ dalla fine è in testa 69-66. Con l’andare dei minuti, il finale si fa sempre più intenso nel punto a punto e nessuna delle due squadre, guidate da Walden e un indemoniato Cole, vuole sbagliare: nell’ultimo minuto però Loyd sbaglia il tiro del nuovo vantaggio e tocca a Cole scrivere il +3 a 5” dal termine. La palla capita ancora a Loyd, che sbaglia due volte per il pareggio, termina 78-81.

STELLA ROSSA: Walden 17, Dobric 17, Nnoko 12

ASVEL: Cole 22, Diot 14, Noua 12

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014