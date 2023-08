DAZN offrirà una copertura completa di tutte le partite della 19ª edizione della FIBA World Cup 2023. Il prestigioso torneo di basket maschile avrà luogo dal 25 agosto al 10 settembre e si svolgerà nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone.

DAZN seguirà attentamente le azioni delle 32 squadre partecipanti mentre si sfideranno per conquistare l’ambito Trofeo Naismith. L’intera copertura sarà caratterizzata dalla presenza di un team di commentatori d’eccezione, che includerà un nuovo volto di rilievo nel panorama del basket italiano e internazionale: Andrea Trinchieri. L’ex allenatore di squadre come Bayern, Partizan, Kazan, Bamberg, Cantù e della Nazionale greca si unirà alla squadra di telecronisti.

Andrea Trinchieri commentatore DAZN per il Mondiale

La FIBA World Cup 2023 su DAZN presenterà dunque una nuova dinamica, con Trinchieri che fornirà i suoi commenti insieme a Matteo Gandini, Giovanni Poggi e Sandro Pugliese.

Questo team di esperti commenterà tutte le partite dell’Italia, una selezione quotidiana di altri incontri delle diverse squadre partecipanti, oltre agli entusiasmanti momenti della fase finale del torneo mondiale. L’obiettivo è di offrire agli appassionati di basket un’esperienza di alto livello nel mondo della pallacanestro internazionale.

Il debutto di Trinchieri come telecronista avverrà durante la partita inaugurale tra Italia e Angola, dove si unirà a Matteo Gandini nel fornire una copertura avvincente dell’evento.

La carriera di Trinchieri

L’itinerario di carriera di Andrea Trinchieri lo ha portato attraverso diverse tappe significative. Ha iniziato il suo percorso a Magenta, per poi passare all’Olimpia Milano. Qui, ha svolto il ruolo di assistente allenatore per diversi coach nel corso degli anni, partecipando in particolare allo sviluppo dei giovani giocatori e raggiungendo cinque finali nazionali.

Nel 2004 intraprende la sfida di guidare la Triboldi Soresina, club all’epoca impegnato nella terza serie: finì subito con una promozione, che lo portò dritto alla panchina della JuveCaserta, nel 2007 sempre in Legadue. Dopo un esonero precoce, arriva l’occasione del Veroli Basket: è un successo.

L’esperienza Cantù

Insignito del titolo di allenatore dell’anno in LegaDue, Trinchieri viene contattato per guidare la Pallacanestro Cantù. Con Cantù ha vinto il premio di miglior allenatore di Serie A per due anni consecutivi, nel 2009-10 e nel 2010-11. E durante il suo periodo alla guida della squadra, Cantù si fa protagonista in Eurolega, oltre a raggiungere una finale scudetto, due semifinali scudetto e due finali di Coppa Italia. Nel settembre 2012, vince la Supercoppa italiana.

Nel mentre firma un contratto biennale come allenatore della Nazionale greca, salvo poi passare alle esperienze all’estero: nel 2013 sbarca in Russia, all’UNICS Kazan, portandola alla vittoria nella coppa nazionale e alla finale di Eurocup. Poi la Germania: trionfo.

Le vittorie in Germania

Per la stagione 2014-15, Trinchieri decide infatti di allenare il Brose Bamberg in Bundesliga, con cui parte alla conquista del titolo di campione nazionale sia nel 2015 che nel 2016.

E se nel 2018 accetta il Partizan Belgrado – portando la squadra alla vittoria della Coppa Radivoj Korać per due anni consecutivi -, il richiamo tedesco è troppo forte. E nel 2020 rientra in Bundesliga, ma da coach del Bayern Monaco. Prima stagione? Finale di lega e play-off di Eurolega, conquistati per ben due volte. Due, le medaglie d’oro al collo: in Coppa di Germania nel 2021 e nel 2023.

Le conferenze cult

Trinchieri è noto anche e in particolare per le sue conferenze stampa. Mai banali. Sempre al punto. Con dichiarazioni che inducono spesso a più di una riflessione.

Celebre, una delle ultime: dopo la sconfitta in Eurolega del suo Bayern Monaco contro il Real Madrid, l’allenatore italiano citò una delle conferenze più famose della storia del basket. Quella di Allen Iverson nel maggio 2002.

Alla domanda del giornalista, che chiede dell’impossibilità di allenare con maggiore frequenza la sua squadra, visto il calendario molto fitto, il coach risponde: “Allenamento? Allenamento? Che cos’è l’allenamento? Non so cosa sia l’allenamento. Certamente mi piacerebbe aiutare la squadra con gli allenamenti, ma non posso. Va così”.

E ancora: “L’allenatore moderno? Deve essere come Giulio Andreotti“, rivelò a Basket Universo. Argomentando: “A volte bisogna prendere il giocatori per il collo, altre accarezzarli, parlare con chi non vuole ascoltare e ascoltar e chi vuole sempre parlare. Tutte le squadre sono disomogenee, come il mondo in cui viviamo”.

I commenti

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, commenta: “Siamo entusiasti di trasmettere su DAZN il grande spettacolo del Mondiale di Basket Maschile FIBA 2023, l’albo d’oro di una delle competizioni di pallacanestro per nazionali più ambita e attesa nel panorama di basket internazionale. Continua il nostro impegno nell’offrire a tutti i fan il meglio delle competizioni premium, arricchendo sempre di più la nostra offerta sportiva presente in app. Siamo sicuri che l’appuntamento con il Mondiale su DAZN regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati di basket”.

Giovanni Petrucci, Presidente FIP dichiara: “DAZN è ormai una piattaforma di riferimento per lo sport italiano e non solo. Il grande interesse dimostrato per il basket, con l’acquisizione dei diritti della FIBA World Cup 2023 e la trasmissione di tutte le gare, è la testimonianza della volontà di offrire agli appassionati non solo il calcio ma anche la pallacanestro di altissimo livello. L’intesa con altre emittenti, raggiunta già in occasione di EuroBasket Women, mi fornisce l’occasione per ringraziare i vertici DAZN per la professionalità dimostrata nel voler ampliare la visibilità del prodotto basket. C’è enorme entusiasmo intorno alla Nazionale del CT Gianmarco Pozzecco e non vediamo l’ora di vedere i nostri Azzurri in campo”.

Fonte: DAZN.com