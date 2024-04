Il Baskonia fa solo il solletico al Real Madrid: Gara-1 è dei Blancos

Troppo forte questo Real Madrid per il Baskonia, ultima squadra a qualificarsi ai Playoff di EuroLega tramite Play-in. Al WiZink Center termina 90-74 in favore dei Blancos, al termine di una gara senza storia resa un minimo interessante nel primo tempo solo per il contributo di Markus Howard ai baschi.

L’8-2 iniziale lasciava presagire un dominio casalingo, ma il Baskonia si è lasciato illudere dai canestri di Miller-McIntyre nei primi 5′, arrivando fino a -2. Il Real ha risposto con un parziale di 12-0, aperto da due triple consecutive di Mario Hezonja. La gara si è virtualmente conclusa qui, nonostante i primi punti di Howard a cavallo dei primi due quarti, in grado di riportare gli ospiti a -8. Ad un nuovo exploit dell’americano ha però saputo rispondere il Real come collettivo: un altro parziale di 10-0 per il +17, che ha permesso ai padroni di casa di arrivare sul 48-37 all’intervallo nonostante gli sforzi di Howard (12 punti nel primo tempo). Ennesimo break blanco all’inizio del terzo quarto, 8-0, e massimo vantaggio a +19. Il Real Madrid ha toccato anche il +22 e ha gestito per il resto dell’incontro, vincendo facilmente Gara-1

Real Madrid: Musa 16, Poirier 10+7 rimbalzi, Campazzo 10.

Baskonia: Howard 15, Miller-McIntyre 14, Costello 14, Rogkavopoulos 14.