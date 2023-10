Colpo Boston Celtics: preso Jrue Holiday da Portland

Sono i Boston Celtics a muoversi per Jrue Holiday, da pochi giorni finito ai Portland Trail Blazers nella trade con i Bucks per Lillard. Il veterano, vincitore del titolo a Milwaukee nel 2021, era in uscita visto che Portland è avviata verso un lungo rebuilding, su di lui c’erano tante contender.

Boston prende Holiday da Portland in cambio di Malcolm Brogdon, Robert Williams III, una scelta del primo turno 2024 (via Warriors) e una propria scelta del primo turno 2029 senza protezioni.

Ai nastri di partenza della prossima stagione i Celtics si presenteranno quindi completamente rimaneggiati, senza Brogdon, Williams III, Smart e Grant Williams. Al loro posto, oltre a Holiday, anche Kristaps Porzingis.