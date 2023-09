CLAMOROSA TRADE: Damian Lillard a Milwaukee in uno scambio con Portland e Phoenix

Alla fine è successo davvero prima dell’inizio del training camp. I Portland Trail Blazers hanno ceduto Damian Lillard, ma non ai Miami Heat, sua destinazione preferita, e nemmeno ai Toronto Raptors, che negli ultimi giorni sembravano i favoriti. Lillard giocherà a sorpresa nei Milwaukee Bucks, parte di uno scambio a tre squadre con gli stessi Blazers e i Phoenix Suns.

Si tratta di una delle trade più grosse degli ultimi anni, che ha coinvolto anche giocatori di alto livello come Jrue Holiday, Jusuf Nurkic e DeAndre Ayton.

Portland è già intenzionata a cedere Holiday, che a 33 anni ha sicuramente poca voglia di rimanere in una squadra in completo rebuilding.

The Blazers remain engaged elsewhere on deals and will are expected to immediately engage contending teams on trade talks to move on Jrue Holiday, sources tell ESPN. Portland is committed to its young group of talented guards. https://t.co/6IR7bcFVrr

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2023