Colpo di scena, l’Olimpia Milano e Zach LeDay si separano

Zach LeDay sembrava una sicura conferma nel roster dell’Olimpia Milano dopo una stagione molto positiva. L’americano è stato in corsa fino all’ultimo per il premio di MVP della Serie A, mentre in Eurolega ha mantenuto 10.0 punti e 4.5 rimbalzi di media. Invece, secondo quanto riportato da Emiliano Carchia di Sportando, Milano avrebbe deciso di lasciar partire LeDay.

L’ex Zalgiris Kaunas l’estate scorsa aveva firmato un 1+1, quindi non verrà sfruttata l’opzione sul suo contratto. LeDay tornerà free agent e probabilmente avrà richieste dalle big di Eurolega.

Zach LeDay and Milano have officially separated, sources tell @Sportando.

He’s a free and clear free agent. — Emiliano Carchia (@Carchia) July 5, 2021

LeDay è il quarto giocatore a lasciare l’Olimpia dopo Michael Roll, Vlado Micov e Kevin Punter, che nei giorni scorsi ha firmato un oneroso contratto al Partizan.