Ufficiale, Kawhi Leonard rinnova con i Clippers: quadriennale da 176 milioni

L’accordo verbale per il rinnovo c’era già da qualche giorno, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Kawhi Leonard sarà ancora un giocatore dei Los Angeles Clippers, firmato un quadriennale da $176.3 milioni con player option l’ultimo anno.

Come anche riportato da Chris Haynes, nonostante Leonard avesse inizialmente rifiutato la sua opzione da $36 milioni, i Clippers erano sicuri di poter trovare un nuovo accordo con il giocatore e affiancarlo di nuovo a Paul George.

