Com’è andato il debutto di Victor Wembanyama con la Francia?

Questa sera, nella prima partita di Qualificazioni per la World Cup 2023 di questa finestra FIBA, Victor Wembanyama ha debuttato con la Nazionale maggiore della Francia. Il 18enne ormai divenuto fenomeno globale, con un futuro da star in NBA, ha risposto subito presente contro la Lituania, chiudendo la sua prima partita con i Bleus con 20 punti e 9 rimbalzi, tirando 6/13 dal campo e 7/7 ai liberi.

