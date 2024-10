Com’è andato il (ri)esordio in EuroLega di Boban Marjanovic?

Nella serata di ieri Boban Marjanovic è tornato a giocare in EuroLega all’età di 36 anni dopo aver passato 9 stagioni tra NBA e G-League in tantissime squadre, tra cui anche i Dallas Mavericks di Luka Doncic, con cui ha instaurato un ottimo rapporto negli anni.

La prima partita del serbo in questa sua nuova vita nel massimo campionato europeo per club, dopo l’esplosione con la Stella Rossa Belgrado circa un decennio fa, è stata contro l’Olympiacos Pireo Atene nella sua nuova città, ovvero Istanbul, con la sua nuova squadra, ovvero il Fenerbahce.

Boban Marjanovic ha terminato la partita con 8 punti e 4 rimbalzi in 15 minuti e mezzo di gioco, tirando 4 su 7 dal campo, tutte conclusioni da due punti naturalmente. Non proprio un esordio da ricordare ma nemmeno così male in fondo, diciamo da 6 e mezzo, se vogliamo dargli un voto.

Naturalmente a 36 anni compiuti non ci possiamo aspettare il Boban di qualche anno fa. Ma siamo certi che sarà in grado di dare una grossa mano ai suoi compagni in campionato e in EuroLega, motivo per cui è stato inchiostrato a fine mercato dai turchi.

