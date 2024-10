Scottie Wilbekin si è purtroppo rotto il legamento crociato anteriore e ha messo in dubbio la sua stagione con il Fenerbahce, visto che dovrebbe saltare gran parte dell’annata 2024-25 in EuroLeague e nel campionato turco. La società gialloblù si è subito mossa sul mercato per trovare un sostituto nel backcourt della squadra e ha puntato su un ex giocatore NBA. Secondo fonti di Eurohoops, il Fenerbahce è vicino a un accordo con Saben Lee del Manisa come sostituto di Scottie Wilbekin, che ha recentemente brillato nella sua prima partita in Basketball Champions League. Con 36 punti e 6 assist ha aiutato i nuovi arrivati a battere l’UCAM Murcia in trasferta.

L’esplosiva guardia 25enne ha iniziato la sua carriera NBA nel 2020, selezionato con la 38esima scelta assoluta da Utah e subito scambiato con Detroit. Con i Pistons ha giocato 85 partite, prima di passare ai Philadelphia 76ers per un breve periodo nel 2022. La scorsa stagione è rimasto a Phoenix.

Nella stagione NBA 2023-24, ha giocato solo 24 partite con i Suns, senza iniziare nessuna di esse. Prima di trasferirsi oltreoceano, aveva 3,0 punti e 1,3 assist a partita, ma fin dai primi giorni in Turchia, in questa stagione, ha dimostrato di avere le capacità per emergere come una delle guardie più interessanti.

