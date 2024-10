FACCIA A FACCIA tra Bartzokas e Jasikevicius: cos’è successo?

Subito dopo la fine della vittoria del Fenerbahce Beko sull’Olympiacos Pireo, gli allenatori delle due squadre hanno avuto un acceso scambio di battute. L’allenatore del Fenerbahce, Sarunas Jasikevicius, si è avvicinato a Giorgos Bartzokas per la tradizionale stretta di mano post-partita e ha iniziato a sventolare e a puntare il dito contro l’allenatore dell’Olympiacos. Poi gli ha dato la mano e ha iniziato a parlargli con tono visibilmente arrabbiato.

Bartzokas ha risposto a Jasikevicius e ne è seguita una discussione piuttosto intensa tra i due allenatori. Nigel Williams-Goss dell’Olympiacos e Bonzie Colson del Fenerbahce sono dovuti intervenire per separarli.

“Saras mi ha attaccato subito dopo la partita”, ha detto Bartzokas nella conferenza stampa post-gara, ripetendo più o meno quello che aveva già detto nell’intervista lampo. “Quello che è successo durante la partita è stato un fallo tecnico per ciascuno di noi. Quando gli ho dato la mano mi ha attaccato. È stata una totale mancanza di rispetto”.

Jasikevicius ha poi affrontato l’incidente in prima persona. “Prima di tutto, abbiamo un ottimo rapporto con Georgios”, ha detto l’allenatore lituano. “Volevo che rimanesse nella famiglia degli allenatori, ma ho sentito che ha fatto dei commenti, quindi devo rispondere. È la seconda volta che mi insegna a bordo campo come allenare. La prima volta è successo quando era al Khimki. Non permetterò a nessun allenatore di dirmi cosa devo fare con la mia squadra. Credo che questo sia inaccettabile”.

👀 Fenerbahçe Beko – Olympiakos maçının sonunda Sarunas Jasikevicius ve Georgios Bartzokas arasında sinirler gerildi. pic.twitter.com/CdJ3Y40rYN — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) October 4, 2024

Leggi anche: BRUTTISSIMA NOTIZIA per il Fenerbahce: Scottie Wilbekin si è rotto il crociato