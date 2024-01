Com’è andato il ritorno in campo con l’EA7 Milano di Nikola Mirotic dopo quasi 2 mesi di assenza?

Questo pomeriggio è tornato in campo con l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano Nikola Mirotic nella larga vittoria per 80 a 65 contro la Dinamo Sassari dopo quasi 2 mesi di assenza poiché era fuori per infortunio da inizio dicembre. Come si è comportato il montenegrino e per quanto tempo è rimasto in campo?

Il minutaggio è stato piuttosto contenuto perché ha giocato solamente 15 minuti. Nonostante questo, è stato il co-MVP del match insieme a Shabazz Napier con 16 punti e 2 assist a referto. In particolare l’ex Barcelona e Chicago Bulls è stato molto bravo a subire 4 falli e a fare 8 su 8 a cronometro fermo. Anche dal campo si è destreggiato molto bene perché ha chiuso con 1 su 1 da due e 2 su 3 da dietro l’arco dei 6 metri e 75. Mica male per uno che non giocava da quasi 2 mesi.

Il ritorno in campo di Nikola Mirotic si tratta di un recupero essenziale per l’Olimpia EA7 Milano. Ora i meneghini hanno due obiettivi: provare a tornare in corsa per i playoff di EuroLega e tra un paio di settimane si giocheranno il primo vero trofeo stagionale, ovvero le Final Eight di Coppa Italia a Torino.

