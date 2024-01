L’ex NBA Willie Reed si accascia durante una gara del campionato taiwanese

Un paio di giorni fa, l’ex lungo dell’Olympiacos Pireo Willie Reed si è unito ai Tainan GhostHawks della T1 League di Taiwan.

Tuttavia, il suo debutto non è andato come tutti si aspettavano. Reed ha giocato meno di 14 minuti contro il Taouyan Yunbao. A 7 minuti e 40 secondi dalla fine del secondo quarto, ha improvvisamente perso i sensi e si è accasciato a terra, senza alcun contatto con un altro giocatore.

Dopo qualche minuto, Reed è uscito dal campo con l’aiuto dello staff della squadra. Secondo Yahoo News, il giocatore è sembrato molto cosciente e ha detto che l’incidente “non è stato un grosso problema”. Tuttavia, per motivi di sicurezza, la squadra lo ha mandato in ospedale per accertamenti medici.

Il 33enne americano ha giocato di recente con il Fuenlabrada nella Liga Endesa spagnola. In precedenza, ha trascorso due stagioni con il Buducnost nel campionato montenegrino. Nella stagione 2021-22, Reed ha registrato una media di 11,3 punti e 5,8 rimbalzi in 13 partite di Eurocup, classificandosi al quarto posto nella lega.

Speriamo naturalmente che non sia nulla di grave e che Willie Reed possa tornare presto in campo a fare canestro nella T1 League di Taiwan.

Leggi anche: Jannik Sinner, come si è appassionato al basket e per che squadra NBA tifa