La scelta di Bronny James di partecipare al Draft: alcuni team NBA ci stanno pensando seriamente…

Non è un segreto che la stagione da matricola di Bronny James non sia andata come previsto, con una media di 4,8 punti a partita dopo essersi ripreso da un arresto cardiaco. La decisione a sorpresa di Bronny James di lasciare la pallacanestro maschile dell’USC per il Draft NBA – e il portale dei trasferimenti nel caso in cui decidesse di non diventare un professionista – ha mandato in fibrillazione il mondo del basket, con alcune squadre NBA e analisti che hanno appoggiato fortemente la mossa.

“È la mossa giusta. Voglio dire, se si guarda a Bronny James. Ho sempre detto che non credo che lui sia fatto per il college”, ha detto Kendrick Perkins di ESPN a First Take. “Penso che diventerà un grande professionista. Non sto dicendo che sarà LeBron”.

“It’s the right move. I mean, when you look at Bronny [James]. I always said that I don’t believe that [he] is built for college. I think he will be a hell of a pro. I’m not saying that he’s gonna be [LeBron]." — Kendrick Perkins 👀 (via @espn / YT)pic.twitter.com/m7YcHpZV7E — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 5, 2024

Nel frattempo, anche alcune squadre NBA pensano che sia già un difensore di livello professionale, secondo Shams Charania di The Athletic, che ha parlato a Run It Back di FanDuel TV. Bronny James è davvero pronto per il grande momento del Draft NBA, o viene sopravvalutato a causa del cognome che porta sulle spalle e della storia di suo padre?

“Teams already view him as an NBA-caliber defender.”@ShamsCharania on Bronny James declaring for the 2024 #NBA Draft 🔥 pic.twitter.com/AD3s7wTxuc — Run It Back (@RunItBackFDTV) April 5, 2024

