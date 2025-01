Com’è andato l’esordio stagionale di Kawhi Leonard?

Questa notte Kawhi Leonard ha giocato finalmente la sua prima partita dopo un lungo recupero da un problema al ginocchio. L’ennesimo infortunio della star dei Los Angeles Clippers è stata una delle cause della lenta partenza della franchigia, 7° con un record di 20-15. Ora però che Leonard è rientrato, se riuscirà a rimanere sano, i Clippers potrebbero candidarsi al ruolo di possibile outsider nella Western Conference.

Intanto Leonard come detto è sceso in campo per la prima volta all’Inuit Dome, la nuova arena dei Clippers, nella vittoria 131-106 contro gli Atlanta Hawks. Il largo vantaggio maturato nel secondo quarto ha permesso a Tyronn Lue di centellinare più a cuor leggero Leonard, che alla fine è rimasto in campo solo 19′. L’ex Spurs e Raptors ha segnato alla fine 12 punti, con 4/11 dal campo, a cui ha aggiunto 3 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero a fronte di 2 palle perse.

Il primo canestro di Kawhi Leonard è arrivato dopo 2′: una tripla in faccia alla prima chiamata assoluta dell’ultimo Draft, il francese Zaccharie Risacher, che ha fatto esultare tutto il palazzetto. Alla fine le triple segnare dal giocatore sono state 3, su 5 tentativi.