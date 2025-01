Altra standing-ovation per Pullen: Napoli vince di carattere contro Derthona!

Napoli vuole mettersi alle spalle il disastro di inizio stagione e la cura Jacob Pullen inizia a sortire i suoi effetti. Presentatosi con una prestazione da assoluto trascinatore contro Scafati (28 a referto), prende per mano i partenopei anche nella prima casalinga del nuovo anno a spese di una Tortona apparsa troppo scarica.

10 su 10 ai tiri liberi, 6 su 7 da 2 e 2 su 5 da 3, con 28 punti totali: questi i numeri di JP, sempre più nei panni di uomo in missione.

1° Tempo

Molto equilibrio vige nei primi minuti di gioco con entrambe le squadre che intendono studiarsi negli accoppiamenti. Napoli appare sin da subito ben predisposta a sporcarsi le mani anche nei mismatch che Tortona è brava a creare, producendo diverse palle recuperate e molti tiri contestati. Erick Green è il padrone della scena, scioglie subito il feeling con la retina e punisce dal perimetro le maglie un po’ larghe dei leoni. Napoli prova a prendere il largo arrivando anche sul +8, ma Tortona va da Kyle Weems e ricuce lo strappo. Alla sirena 43-39 per i padroni di casa, apparsi molto più in partita e con il coltello tra i denti.

2° Tempo

Uno strepitoso Erick Green continua il lavoro dal perimetro iniziato egregiamente nel primo tempo e sale in cattedra la garra di Leo Totè, giocatore che ci mette il cuore quando deve. Tortona scivola -16 ma Vital apre un parziale di 0-8 con due triple e riapre il match. Napoli bravissima a prendere di petto le difficoltà, torna a produrre tiri in ritmo nei primi secondi dell’azione e Pullen ringrazia qualche disattenzione di troppo dei casacca nera.

Lo scarto oscilla tra i 6 e i 9 punti per qualche minuto, poi Napoli riprende il largo grazie a Pullen che porta a spasso la difesa con ripetuti attacchi in uno contro uno, proseguendo il canovaccio visto nel match contro Scafati. Straordinaria la capacità del play americano di assorbire i contatti e guadagnarsi facili viaggi in lunetta.

Erick Green trova la giugulare della partita con la bomba del +14, inutile il tentativo di orgoglio di Tortona degli ultimi 90 secondi.

Giorgio Valli ai microfoni Dazn post-partita apprezza la prova difensiva dei suoi e suona la carica per il girone di ritorno.

Napoli entra ufficialmente nella lotta salvezza agguantando Cremona a quota 4, insidiando Pistoia (ferma a 6) e Varese e Scafati (a 8).

Jacob Pullen si prende l’ovazione della folla, ormai entrato nel cuore del popolo napoletano. Va sottolineato che la scelta di riprendere JP è stata adoperata dal presidente Grassi in totale autonomia rispetto alle valutazioni del quadro manageriale. Bravo a credere nell’impatto carismatico di un giocatore dal talento sconfinato.

Tabellini

Napoli Basket: Pullen 28, Green 20, Bentil 10, Totè 10, Zubcic 8, Newman 11, Pangos 5, Woldetensae 2, De Nicolao, Saccoccia, Treier. – A: Giorgio Valli

Derthona Tortona: Vital 18, Baldasso 16, Strautins 12, Kuhse 10, Kamagate 8, DeNegri 6, Severini 5, Weems 5, Candi 3, Zerini. A: Walter De Raffaele

