Virtus Bologna, già partito il mercato per la prossima stagione: ad un passo due firme, Ivanovic resta

La Virtus Bologna è ormai matematicamente certa di rimanere fuori dai Playoff di EuroLega e le recenti difficoltà in campo hanno ridotto anche le speranze in ottica Scudetto. Per i bianconeri è stata una stagione travagliata, iniziata con Luca Banchi e che si concluderà con Dusko Ivanovic. Il roster, che aveva evidenti lacune, non è stato migliorato nel corso della stagione anche per via delle vicissitudini societarie che hanno portato all’allontanamento di Luca Baraldi, non senza polemiche con Massimo Zanetti.

Fortunatamente per la Virtus, il futuro il EuroLega non sembra essere in discussione e nei giorni scorsi si è parlato di una possibile nuova licenza triennale in arrivo. Nel frattempo per i bianconeri pensano già al prossimo anno e oggi hanno annunciato che, indipendentemente da come si concluderà la stagione, Ivanovic resterà sulla panchina di Bologna. Il tecnico croato ha rinnovato fino a giugno 2026.

Non solo: secondo La Repubblica, la Virtus Bologna avrebbe già messo le mani sui primi due acquisti estivi che dovrebbero essere il talento azzurro Saliou Niang, che sta facendo molto bene a Trento, e il finlandese Mikael Jantunen, lungo del Paris Basketball. In questa stagione di EuroLega, Jantunen sta segnando 7.5 punti di media con 4.7 rimbalzi.