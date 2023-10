Come è andata la prima gara in EuroLega di Matteo Spagnolo e Gabriele Procida

I due giovani talenti italiani Gabriele Procida e Matteo Spagnolo si sono ritrovati insieme con la maglia dell’Alba Berlino.

I tedeschi sono usciti sconfitti 80-68 dal primo impegno della loro EuroLega, il derby con il Bayern Monaco. Match che i bavaresi si sono presi nel terzo periodo, con un parziale di 25-7, dopo aver chiuso la prima metà di gara sul -8. Si è trattato della prima partita in carriera nella massima competizione europea per Spagnolo che ha chiuso con 6 punti, 2 assist, 2 falli subiti, 1 rimbalzo, 3/6 da due in 17 minuti di utilizzo.

Procida, che in EL ci ha giocato anche lo scorso anno, ha prodotto 2 punti, 2 rimbalzi, 2 rubate e un assist con 1/2 dal campo e 0/2 ai liberi in quasi 16 minuti sul parquet.

Finora in campionato l’Alba ha vinto entrambe le sfide disputate: per Procida in questo primo scorcio di Bundesliga 6 punti contro Heidelberg e 7 con Crailsheim mentre Spagnolo ha giocato 13 minuti senza segnare nel primo match ed è finito fuori dai convocati nel secondo.