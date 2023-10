Come è andato il debutto in NBA di Chet Holmgren e Scoot Henderson

Non solo Victor Wembanyama. Nella notte ci sono stati altri due esordi molto attesi in NBA: quello di Chet Holmgren e quello di Scoot Henderson. Saranno loro due, con tutta probabilità, i principali avversari del francese nella corsa al titolo di Rookie of the Year.

Holmgren è la seconda scelta assoluta del Draft 2022 ma ha saltato tutta la scorsa stagione per un infortunio rimediato durante un torneo estivo. Stanotte ha giocato la sua prima partita in NBA e ha contribuito alla bella vittoria degli Oklahoma City Thunder (124-104) contro i Chicago Bulls. Anche Holmgren, come Wemby, è entrato in punta di piedi: 25 minuti in campo partendo in quintetto, 11 punti (2/3 da tre, 2/4 da due, 1/3 ai liberi), 4 rimbalzi e 3 assist. La giocata più iconica della partita, però, l’ha vissuta dalla parte sbagliata: nel secondo quarto una palla persa in palleggio e il successivo ankle-breaker subito da Andre Drummond (non proprio un mostro di agilità) in contropiede.

Molto più spazio per Scoot Henderson, vista anche la piena ricostruzione in corso a Portland dopo l’addio di Lillard. La scelta #2 dell’ultimo Draft ha iniziato nello starting five ed è rimasto in campo per 36 minuti, risultando il più impiegato dei suoi. Per lui 11 punti, 3 rimbalzi e 4 assist con 0/3 dall’arco, 5/8 da due e 1/1 in lunetta.