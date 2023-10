Alessandro Amici è da poco più di una settimana un giocatore della Elachem Vigevano in Serie A2 ed è subito stato espulso alla prima gara ufficiale, con conseguente squalifica.

Nella partita persa contro la Ju.Vi. Cremona per 99 a 76 “ha tirato – si legge testualmente dal comunicato della FIP – volontariamente, in fase di gioco, un pugno ai genitali di un atleta avversario”.

Qui di seguito trovate il comunicato ufficiale della FIP dove si parla della squalifica di una giornata al neo giocatore della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955.

ALESSANDRO AMICI (atleta ELACHEM VIGEVANO). Squalifica per una gara per aver colpito volontariamente, in fase di gioco, con un pugno ai genitali un atleta avversario; fatto che ne comportava l’espulsione [art. 33,3/2a RG,art. 24,2b RG].

L’aspetto curioso di questa squalifica è che Amici era al suo esordio assoluto con Vigevano e proprio contro la sua ultima squadra nella stagione 2022-2023, la Ju.Vi. Cremona.

Non è stato squalifica solo Amici perché anche Lester Medford Jr. della Ferraroni non giocherà la prossima gara, come si legge sempre sul comunicato FIP, “per aver reagito, a gioco fermo, ad un atto di violenza di un atleta avversario. Nello specifico, colpito e caduto a terra, si rialzava e prendeva per una gamba l’atleta avversario. Fatto che non degenerava per il pronto intervento dei presenti e che ne comportava l’espulsione. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della circostanza attenuante della reazione ad un fatto ingiusto altrui”.

Fonte: ufficio stampa FIP

