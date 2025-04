Come sta Alijah Arenas, figlio di Gilbert, dopo un grave incidente stradale in Tesla?

Alijah Arenas, promettente stella del basket e figlio dell’ex campione NBA Gilbert Arenas, è fortunatamente uscito dal coma farmacologico in cui era stato posto a seguito di un grave incidente d’auto avvenuto nella mattinata di giovedì nel quartiere Reseda di Los Angeles. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Police Department, il giovane talento è ora in condizioni stabili, anche se rimane intubato e sotto stretto controllo medico.

Update: Alijah Arenas is now out of his induced coma and making progress in recovery while being intubated following a car crash Thursday.

La famiglia ha fatto sapere che Alijah ha aperto gli occhi e ha scritto alcune parole su un foglio, chiedendo se qualcun altro si fosse fatto male e ricordando il fumo provocato dallo schianto. Un primo segnale positivo dopo ore di preoccupazione per le sue condizioni.

The car accident this morning involving incoming USC recruit Alijah Arenas occurred when the Cybertruck he was driving struck a fire hydrant and tree.

Arenas was taken to the hospital in “stable condition”, per the LAPD pic.twitter.com/ERqoeNMhnt

— Ryan Kartje (@Ryan_Kartje) April 24, 2025