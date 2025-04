Saliou Niang si è dichiarato eleggibile al Draft NBA 2025

Saliou Niang è una delle più belle scoperte di questa stagione LBA: nella Trento di Paolo Galbiati, vincitrice della Coppa Italia e quarta in classifica, il talento azzurro sta brillando con 8.3 punti e 5.1 rimbalzi di media, a nemmeno 21 anni (li compirà tra poche settimane). Ora per Niang è tempo di nuove sfide, il giocatore si è infatti dichiarato eleggibile al Draft NBA 2025. L’annuncio è arrivato poco fa tramite i social.

Nel suo messaggio, Niang ha ringraziato la famiglia, la squadra, gli allenatori e tutti coloro che lo hanno accompagnato in questi primi anni di carriera, per poi annunciare di aver inserito il proprio nome in vista del Draft.

Nato a Dakar, in Senegal, Saliou Niang è arrivato in Italia piccolissimo e ha mosso i suoi primi passi su un campo da basket in provincia di Lecco. Poi le giovanili con la Fortitudo Bologna e, nella passata stagione, l’esordio in LBA con Trento. Per poi prendersi il quintetto quest’anno, con tanto di esordio in Nazionale maggiore lo scorso 23 febbraio.