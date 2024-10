Pistoia, Eric Paschall è già finito fuori dai 12 contro la Virtus

Questa sera Pistoia è caduta sul campo della Virtus Bologna piuttosto nettamente, dopo la vittoria della prima giornata su Napoli. In settimana i toscani hanno accolto Semaj Christon, colpo last minute arrivato poco prima dell’inizio della stagione regolare: l’americano ha giocato contro la Virtus segnando 6 punti in 22′. A lasciargli il posto tra i 12 convocati di coach Dante Calabria è stato proprio quell’Eric Paschall di cui si è tanto parlato, un po’ per il pessimo esordio e un po’ per le condizioni fisiche assolutamente rivedibili.

L’ex giocatore dei Golden State Warriors, arrivato in estate come punta di diamante del mercato di Pistoia, finora si è rivelato un flop. E chissà che ora non perda il posto anche alla lunga, visto che Maverick Rowan, il quale sembrava l’americano più sacrificabile, sta invece giocando molto bene finora (17 punti contro Napoli, 11 contro la Virtus).

Foto: Pistoia Basket